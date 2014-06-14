الأمم المتحدة:«طالبان» أفغانستان تتحول لمنظمة إجرامية

رأت الأمم المتحدة، السبت، أن اعتماد حركة «طالبان» في أفغانستان على الابتزاز والخطف إلى جانب تجارة المخدرات، وأنشطة تعدين غير قانونية جعل من الجماعة التي تحركها عقيدة دينية تشكيلا إجراميا جشعا.

وجاء في التقرير السنوي لفريق تابع للأمم المتحدة مكلف بالدعم التحليلي، ومتابعة العقوبات على طالبان، إنه «بالإضافة إلى التبرعات الطوعية أو الإجبارية من شركات أجنبية في الخارج وتبرعات طوعية نتيجة قناعات دينية وإيديولجية أسست طالبان نظاماً معقداً إلى حد ما لجمع موارد داخل البلاد».

وحسب التقرير، فإن «طالبان تعتمد بشكل متزايد في تمويل أنشطتها على خطف رجال أعمال أثرياء للحصول على فدي». وذكر التقرير أن «إعدام مدنيين وعمال إغاثة يساعد طالبان على ترسيخ أركان سلطتها ويحول دون تحسين الأوضاع الأمنية»

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على طالبان منذ عام 1999 وتشمل تجميد أصول على مستوى العالم كما تشمل العقوبات حظر سفر عدد من أعضاء طالبان وتجميد ما لديهم من أصول.