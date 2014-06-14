أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المرور: تطبيق غرامة حزام الأمان هدفها سلامة المواطن وليس دفع الغرامة

Google+ Print
المرور: تطبيق غرامة حزام الأمان هدفها سلامة المواطن وليس دفع الغرامة المرور: تطبيق غرامة حزام الأمان هدفها سلامة المواطن وليس دفع الغرامة

قال اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور، إن الإدارة نظمت حملات توعية وإعلامية مع وزير الداخلية، للالتزام بحزام الأمان على قائدى السيارات، أو قائد السيارة الذى يتحدث فى الهاتف المحمول، موضحا أن الحملات تعمل باستمرار فيما بدأ اليوم تطبيق دفع الغرامة.

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية على فضائية النيل نيوز، قائلا: "إذا تم ضبط الشخص المخالف يدفع الحد الأدنى من الغرامة وهى خمسون جنيها وأمام المواطن 72 ساعة للتصالح، وأن لم يتم يدفع الغرامة كاملة، وهدفنا ليس الغرامة وإنما سلامة المواطن".

واستكمل "ثبت أن كثرة المصابين من الطرق السريع سببها عدم ارتداء حزام الأمان لذا نهيب بالمواطنين عند ركوب السيارات الالتزام بالقانون وارتداء حزام الأمان".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365