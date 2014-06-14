المرور: تطبيق غرامة حزام الأمان هدفها سلامة المواطن وليس دفع الغرامة

قال اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور، إن الإدارة نظمت حملات توعية وإعلامية مع وزير الداخلية، للالتزام بحزام الأمان على قائدى السيارات، أو قائد السيارة الذى يتحدث فى الهاتف المحمول، موضحا أن الحملات تعمل باستمرار فيما بدأ اليوم تطبيق دفع الغرامة.

وأضاف قريطم خلال مداخلة هاتفية على فضائية النيل نيوز، قائلا: "إذا تم ضبط الشخص المخالف يدفع الحد الأدنى من الغرامة وهى خمسون جنيها وأمام المواطن 72 ساعة للتصالح، وأن لم يتم يدفع الغرامة كاملة، وهدفنا ليس الغرامة وإنما سلامة المواطن".

واستكمل "ثبت أن كثرة المصابين من حوادث الطرق السريع سببها عدم ارتداء حزام الأمان لذا نهيب بالمواطنين عند ركوب السيارات الالتزام بالقانون وارتداء حزام الأمان".