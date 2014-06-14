تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالجيزة حول صعوبة امتحان الفيزياء

أنهى طلاب الثانوية العامة بمدرسة الجيزة الإعدادية بنين امتحان مادة الفيزياء، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب محمد جمال، "إن الامتحان جاء مباشرا ومن كتاب المدرسة"، مؤكدا أنه لأول مرة يأتى امتحان الفيزياء بهذه السهولة، حيث تكون الامتحان من 5 أسئلة للإجابة على 4 فقط.

وأضاف محمود، أن الامتحان تضمن بعض الجزئيات الصعبة منها الفقرة الثانية فى السؤال الرابع.

وفى سياق متصل شكا عدد أخر من الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة، حيث سادت حالة من الحزن بين الطلاب.