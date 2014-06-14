أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالجيزة حول صعوبة امتحان الفيزياء

Google+ Print

أنهى طلاب الثانوية العامة بمدرسة الجيزة الإعدادية بنين امتحان مادة الفيزياء، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب محمد جمال، "إن الامتحان جاء مباشرا ومن كتاب المدرسة"، مؤكدا أنه لأول مرة يأتى امتحان الفيزياء بهذه السهولة، حيث تكون الامتحان من 5 أسئلة للإجابة على 4 فقط.

وأضاف محمود، أن الامتحان تضمن بعض الجزئيات الصعبة منها الفقرة الثانية فى السؤال الرابع.

وفى سياق متصل شكا عدد أخر من الطلاب من صعوبة بعض الأسئلة، حيث سادت حالة من الحزن بين الطلاب.

1%20(1).jpg

G539c18f5207d2.jpg

G539c18f553ab2.jpg

G539c18f584643.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365