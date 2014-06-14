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مقتل 50 قياديا من حزب «صدام حسين» المنحل على يد الجيش العراقي

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مقتل 50 قياديا من حزب «صدام حسين» المنحل على يد الجيش العراقي مقتل 50 قياديا من حزب «صدام حسين» المنحل على يد الجيش العراقي

استمرار أعمال العنف بالعراق

أعلن مسؤول عراقي عن مقتل 50 قياديا في حزب البعث المنحل، من ضمنهم نجل زعيم الحزب، عزة إبراهيم الدوري، نائب الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، في تكريت.

وقال مسؤول رفيع المستوى، مساء أمس الجمعة، إن “جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية نوعية بالتعاون مع طيران الجيش في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وتمكن من قتل 50 قياديا في حزب البعث المنحل، من ضمنهم نجل زعيم الحزب، أحمد عزة الدوري”، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف المسؤول أن “العملية تمت بعد ورود معلومات استخباراتية عن اجتماع لتلك القيادات في أحد المنازل بمدينة تكريت، وتحركت القوات على الفور وتمكنت من قتلهم”.

وتابع المسؤول: إن “جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بتطهير المدينة من الزمر الإرهابية والبعثية “نسبة إلى حزب البعث”، التي تريد تدمير العراق”، مؤكدا سيطرة القوات الأمنية على الأوضاع.

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