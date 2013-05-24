فوز 63 شخصًا فى قرعة حج "الداخلية" بالوادى الجديد

شهد اللواء محمد ناصر العنترى، مدير أمن الوادى الجديد، فعاليات القرعة الإليكترونية لحج وزارة الداخلية، التى أجريت، صباح أمس الخميس، بمقر قاعة على حريف بالخارجة، والتى فاز فيها 63 شخصًا من بين عدد المتقدمين للقرعة، والبالغ عددهم 1386 شخصًا، تم تخصيص 10% لكبار السن بإجمالى 7 أشخاص، وذلك بحضور اللواء "محمد سمير"، مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث أجريت القرعة بنظام الحاسب الآلى أمام المتقدمين للقرعة وأسرهم.

وقال اللواء محمد العنترى: إن مديرية أمن الوادى الجديد قد قصرت السفر إلى الأراضى المقدسة على رحلات الطيران فقط، وذلك لعدم اكتمال الشروط الواجب توافرها فى العبارات لأمن وسلامة الحجاج، حيث يتم تحصيل الرسوم المقررة فى موعدها لإنهاء إجراءات السفر لإتمام المناسك.