إفتتاح أول قنصلية لدولة الإمارات في الولايات المتحدة

إفتتح سعادة يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة عبدالله السبوسي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس رسميا قنصلية الإمارات في لوس آنجلوس كأول قنصلية للدولة في الولايات المتحدة .

وقام سعادة السفير العتيبة بقص شريط الافتتاح بحضور سعادة مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من المسؤولين الحكوميين في منطقة لوس آنجلوس وقادة شؤون الأعمال الاقتصادية إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في المدينة.

وبهذه المناسبة قال سعادة القنصل العام عبدالله السبوسي إن افتتاح هذه القنصلية يمثل مرحلة أخرى من مراحل العلاقات الإماراتية الأمريكية ومدينة لوس آنجلوس تعتبر موقعا مثاليا للقنصلية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أوجه الشبه العديدة بين دولة الإمارات وولاية كاليفورنيا ومنها التنوع ومفهوم المشروعات الاقتصادية الرائدة والتميز بالابتكار.

وبالإضافة إلى تعزيز العلاقات الحكومية والتجارية بين الدولة والمنطقة الغربية بالولايات المتحدة ستقدم القنصلية الخدمات القنصلية وتوثيق المستندات ورعاية المصالح التجارية للدولة .. وستكون بمثابة مركز لتطوير التعاون الإماراتي - الأمريكي وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال في هذه المنطقة من الولايات المتحدة.

وتزامن افتتاح القنصلية مع تدشين رحلات طيران الاتحاد اليومية المباشرة بين أبوظبي ولوس آنجلوس رغم أن العلاقات بين "الولاية الذهبية" ودولة الإمارات تمتد لما هو أبعد من مجال الطيران.. والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وولاية كاليفورنيا في نمو مستمر حيث إحتلت الولاية في عام 2013م المرتبة الخامسة بين الولايات الأمريكية التي تصدر البضائع للدولة وتشمل تلك الصادرات المنتجات الزراعية والسيارات وغيرها من السلع المصنعة إلى جانب أجهزة الحاسوب والمكسرات علما بأن هذه الصادرات إلى دولة الإمارات توفر أكثر من 22 ألف وظيفة في كاليفورنيا.

وفضلا عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع كاليفورنيا ظلت دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال السنوات الخمس الماضية حيث فاق إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 مبلغ 26 مليار دولار. وبالإضافة لما سبق فإن حوالى 400 طالب إماراتي يتلقون تعليمهم في جامعات كاليفورنيا لتصبح بذلك أكبر ولاية أمريكية تضم طلبة إماراتيين.

وفي نهاية حفل الإفتتاح قال سعادة السفير يوسف العتيبة إن إفتتاح أول قنصلية لدولة الإمارات في الولايات المتحدة إنما يعبر عن مدى قوة الروابط بين بلدينا و يؤكد أهمية ولاية كاليفورنيا .. وعبر عن ثقته بأن القنصل العام عبد الله السبوسي سيعمل على تعميق الصداقة القائمة بين البلدين وتأسيس علاقات صداقة جديدة من شأنها توسيع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

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