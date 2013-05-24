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"كلنا خالد سعيد" تشيد بتطوير مركز شباب روض الفرج

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"كلنا خالد سعيد" تشيد بتطوير مركز شباب روض الفرج "كلنا خالد سعيد" تشيد بتطوير مركز شباب روض الفرج

نشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمركز شباب روض الفرج بعد تطويره، وأشادت الصفحة بالمجهودات الرائعة، التى بذلت حتى يخرج المركز بهذا الشكل.

وقالت الصفحة معقبة على الفيديو: "طيب التعليقات فى فيديو مركز شباب روض الفرج بتأكد أن المركز التطويرات والتحديثات اللى فيه من فترة طويلة بسبب مدير المركز سابقا م. أحمد عبد الموجود .. على أى حال تعليق الصفحة مكانش مركز غير أن ده مركز الشباب فعلا جامد ويفرح دون نسبة الإنجاز لحد، لأننا منعرفش مين اللى وراء الجهد ده وأدينا عرفنا اسم واحد من اللى ساهموا بكده".
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مصر 365

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