الملتقى الأول لقيادات شباب "الحرية والعدالة" بالجيزة اليوم

تنظم أمانة الشباب بحزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الجيزة الملتقى الأول للقيادات الشبابية للحزب بالمحافظة اليوم الجمعة بحضور الدكتور حلمى الجزار أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء الأمانة العامة.

وقال على خفاجى أمين شباب الحزب بالمحافظة فى تصريحات صحفية: إن الملتقى سيناقش رؤية الشباب حول تطوير العمل الحزبى والوحدات الحزبية، والتمكين السياسى للشباب، ورؤيتهم حول تفعيل الاتصال السياسى بشكل أكبر.

وأضاف خفاجى، أنه من المقرر حضور 120 من شباب الحزب بالمحافظة ومنهم: هيئة مكتب أمانة الشباب، وأمناء الشباب بالوحدات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى شباب مشروع الكوادر السياسية الأول والثانى.‬