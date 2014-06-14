بالفيديو.. جنود عراقيون يكشفون سر «سقوط الموصل»

كشف جنود عراقيون هاربون من الموصل تفاصيل اللحظات الأخيرة وسر سقوط المدينة في قضة تنظيم «داعش»، قائلين إن قادتهم تركوا مواقع القتال أمام مسلحي «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وكاشفين عن تلقيهم أوامر من قادتهم الميدانيين بالانسحاب وترك أسلحتهم، وبينوا أنهم ينتظرون الحصول على تذاكر الطيران للرجوع إلى أهاليهم.

وقال أحد الجنود: «نحن لسنا هاربين، قادتنا تركونا ليلا نائمين وهربوا بطائرات مروحية»، وأضاف:«نهضنا في الصباح كان المعسكر خاليا من المسؤولين، ضباطنا أبلوغنا بأن نرتدي الملابس المدنية ونعود إلى أهالينا، هذه خيانة لسنا نحن المسؤولين عنها.. خيانة صدرت عن القائد العام للقوات البرية وقائد عمليات نينوى وانتقلت بأمر رسمي منهم إلى الأدنى من أمراء الفرق والضباط».

ووزع تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، «داعش»، الخميس الماضي، «وثيقة المدينة» على سكان الموصل بعد سيطرته عليها وبعدما انسحب الجيش والشرطة العراقية. وجاءت أهم نقاط «وثيقة المدينة» للتعامل في الموصل المكونة من 16 نقطة عامة أو ضوابط، أن كل الأموال الحكومية تؤول للتنظيم، وكذلك حث المسلمين على الصلاة جماعة لا فرديا، ودعوة العلماء المحليين وشيوخ العشائر للعمل معهم، وتجريم أي تعامل مع حكومة العراق أو برلمانه، فتح التوبة أمام (الأسرى أو منسوبي الحكومة والجيش ومن يرفض فجزاءه القتل) وتخصيص أماكن لها، وتجريم أية تجماعات أو مجالس أو حركات برايات، الحكم بالشريعة، تحريم المراقد والمزارات وشواهد القبور وتدميرها، النساء لا يخرجن إلا لحاجة قصوى وبملابس فضفاضة وحجاب.