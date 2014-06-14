السلطات العراقية تقطع الانترنت وتوقف مواقع التواصل عن بعض المناطق لدواع أمنية

أفاد مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، أنه تم توجيه تعليمات لشركات الإنترنت بقطع الخدمة عن مناطق عدة من محافظات بغداد وديالى وبابل والأنبار لدواع أمنية، وكذلك حجب مواقع وتطبيقات للتواصل الاجتماعي بينها «فيس بوك» و«تويتر» و«واتس آب».

وقال المصدر، في تصريح لموقع «القرطاس نيوز» العراقي إن «الوزارة طلبت من مزودي خدمة الانترنت قطع الشبكة عن مناطق عديدة في العاصمة بغداد وهي المحمودية، اللطيفية وسبع البور جنوبي بغداد، الغزالية، أبوغريب والعامرية غربي بغداد».

وأضاف المصدر إن «الوزارة قطعت الانترنت عن محافظة ديالى بالكامل، وقضاء الكرمة شرقي الفلوجة من محافظة الأنبار، إضافة إلى منطقتي المسيب وجرف الصخر شمالي بابل».