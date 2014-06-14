أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

السلطات العراقية تقطع الانترنت وتوقف مواقع التواصل عن بعض المناطق لدواع أمنية

Google+ Print

أفاد مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، أنه تم توجيه تعليمات لشركات الإنترنت بقطع الخدمة عن مناطق عدة من محافظات بغداد وديالى وبابل والأنبار لدواع أمنية، وكذلك حجب مواقع وتطبيقات للتواصل الاجتماعي بينها «فيس بوك» و«تويتر» و«واتس آب».

وقال المصدر، في تصريح لموقع «القرطاس نيوز» العراقي إن «الوزارة طلبت من مزودي خدمة الانترنت قطع الشبكة عن مناطق عديدة في العاصمة بغداد وهي المحمودية، اللطيفية وسبع البور جنوبي بغداد، الغزالية، أبوغريب والعامرية غربي بغداد».

وأضاف المصدر إن «الوزارة قطعت الانترنت عن محافظة ديالى بالكامل، وقضاء الكرمة شرقي الفلوجة من محافظة الأنبار، إضافة إلى منطقتي المسيب وجرف الصخر شمالي بابل».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية