من ستكون النجمة الأكثر أناقة في رمضان؟

بات شهر رمضان الكريم على الأبواب، والتحضير للأعمال الدرامية، التي ستعرض في هذا الشهر الفضيل، يجري منذ عام تقريباً، حيث سيكون هناك أعمال متنوعة من الوطن العربي بأكمله، خصوصاً من مصر، وسوريا، ولبنان،والخليج بالإضافة إلى الأعمال المشتركة. وسيُشارك في هذه المسلسلات نخبة من النجمات والنجوم، وكذلك نجمات الغناء، إذ هناك العديد منهنّ، وقد شاركن في الأعمال الدرامية. ومن الطبيعيّ أن المنافسة بين النجمات ستشتد على جميع الأصعدة، لا سيّما على صعيد الأناقة؛ فمن هي يا ترى النجمة التي ستكون الأكثر أناقة وتألقاً في رمضان؟

العديد من الممثلات والنجمات المشاركات في الأعمال التلفزيونية هذا العام لديهنّ أسلوب مميّز في الموضة وأناقة بارزة، وهذا ما سيُطلق منافسة في ما بينهنّ على من ستكون صاحبة الإطلالات الأجمل. ومن بين الممثلات المشاركات في أعمال رمضان الدرامية سلافة معمار، التي تمتلك أسلوباً شبابيّاً غير متكلف، وسيرين عبد النور التي دائماً ما تبهرنا بإطلالاتها المميّزة، والممثلة التونسية دُرة ذات الخيارت المعاصرة، ونادين الراسي التي أحببنا إطلالتها في مسلسل الإخوة، والتي ستختار ـ باعتقادنا ـ إطلالات جميلة أيضاً في مسلسلات رمضان، والممثلة القديرة غادة عبد الرازق التي ستلعب دور السيّدة الأولى في مسلسلها الجديد، وهذا ما سيحتم عليها اختيار إطلالات أنيقة وفاخرة، والممثلة أمل العوضي صاحبة الإطلالات الجذابة، بالإضافة إلى نجمات الغناء المشاركات، مثل: هيفاء وهبي، وميريام فارس، ونيكول سابا، اللواتي يمتلكن أسلوباً جريئاً ومواكباً لصيحات الموضة؛ وبالتأكيد أنهن سيتألقن في أدوارهنّ التمثيلية.

هناك أيضاً العديد من الممثلات المشاركات في رمضان، واللاتي سنتعرف أكثر إلى أناقتهن قريباً، وسنتمكن من اختيار النجمة التي تستحقّ لقب الأكثر أناقة في مسلسلات رمضان.

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