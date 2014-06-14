Elie Saab يُطلق مجموعة Resort 2015

أطلق المصمم اللبناني العالمي مجموعة الـ Resort الجديدة لموسم 2015، وقد ضمت المجموعة فساتين كوكتيل قصيرة، وسراويل بأرجل عريضة مع قمصان بقصة الـ Peplum بالاضافة الى الشورتات، والفساتين الطويلة الأنيقة، والمعاطف التي قدمها Saab للمرة الأولى. لوحة الألوان تدرجت بين الأبيض، والأصفر، والزهري، والأسود بالاضافة الى القماش المُطبع والمُطرز والذي ضم الدانتيل، الشيفون، الكريب والجلد. وقد ضمت المجموعة أيضاً الاكسسوارات الجلدية من حقائب وأحذية.

مارأيك بهذه المجموعة، وهل أعجبتك تصاميم Elie Saab الجديدة؟