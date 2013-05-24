البابا تواضروس من النمسا: نرفض حل مشاكلنا خارج مصر

رفض قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أى تدخل خارجى لحل مشاكل الأقباط في مصر، مؤكدا أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسى.

وأضاف البابا تواضروس اليوم، بالعاصمة النمساوية فيينا، "نحن نستطيع حل مشكلاتنا فى الداخل بين أبناء الوطن الواحد، خاصة أن الأوضاع فى مصر تبشر بالخير وتميل إلى الاستقرار".

وقال البابا "إننى أريد أن أطمئن جميع أقباط مصر فى الداخل والخارج بأن مصر بخير ونأمل أن تسير الأمور إلى الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام فى ربوع البلاد".

وأكد البابا أن "الأقباط وطنيون ومتمسكون بوطنهم ومحبون لمصر وأن الأوضاع فى مصر جيدة".