«طبية الشارقة» تطلق غداً حملة الإنهاك الحراري 2014

عقدت منطقة الشارقة الطبية أول من أمس بمقرها اجتماعا مع الجهات المشاركة للإعلان عن موعد انطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والتي من المقرر أن تنطلق صباح الغد تحت شعار (سلامتهم غايتنا)، بمشاركة جمعية الشارقة الخيرية وزارة العمل وشرطة الشارقة بلدية الشارقة الدفاع المدني ولجنة أصدقاء المرضى كما انضم هذا العام لحملة الوقاية من الانهاك الحراري كل من جامعة الشارقة والهلال الاحمر وجمعية الشارقة التعاونية.

وتهدف الحملة التي تستمر على مدار 5 ايام تعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة واحتمالات الإصابة بالإنهاك الحراري وتشجيع الفئة التي تتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس اتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع ممارسات صحية سليمة لتجنب مرحلة الإصابة.

وقال محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية بالانابة في الاجتماع إن تنظيم حملة الوقاية من الإنهاك الحراري للسنة السابعة على التوالي بمشاركة عدة جهات ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص باستمرار منطقة الشارقة الطبية على إطلاقها سنوياً ضمن استراتيجية وزارة الصحة بضرورة دعم الخدمات الصحية ونشر الوعي الصحي لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الفئة التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وطرق الوقاية منها.

منوهاً بأهمية الشراكة المجتمعية بهذه المبادرة الرامية الى نشر ثقافة السلامة والممارسات الصحية السليمة في أماكن العمل وخاصة فصل الصيف.

ومشيراً الى حرص منطقة الشارقة الطبية على زيادة عدد الجهات المشاركة في الحملة سنويا وتنوع الخدمات المقدمة طوال فترة الحملة لزيادة استفادة الفئة المستهدفة ومثمناً دور الجهات المشاركة في حملة الوقاية من الانهاك الحراري ومرحبا بالجهات الجديدة المنضمة للحملة هذا العام.