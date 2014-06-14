مترو دبي يُوقّع عقداً مع «نداء» لصيانة شبكة الاتصالات اللاسلكية

وقعت شركة سيركو المشغلة لمترو دبي مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، عقداً لمدة سنة قابل للتجديد، يتم من خلاله قيام المؤسسة بتقديم الخدمات والتطبيقات الفنية المعنية بأمور صيانة شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر.

وقّع العقد الذي أقيم في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات كريس رينير المدير العام لشركة سيركو، ومنصور بو عصيبة نائب المدير التنفيذي لمؤسسة نداء، بحضور عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة في الهيئة، وأحمد محمد شريف مدير إدارة صيانة القطارات، وعبدالله الفلاسي مدير إدارة الشؤون التجارية، وعدد من المسؤولين من الأطراف المعنية.

ورحب عبدالله يوسف آل علي أن هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرائدة في المجتمع، ولاسيما أن مؤسسة نداء تعد واحدة من الجهات المتخصصة في مجال خدمات الاتصال اللاسلكي الأمر الذي سيسهم في ارتقاء شبكة اتصالات المترو بشكل أفضل بما يتماشى مع أرقى المعايير، لافتاً كذلك إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود وتبادل الخبرات العملية والتجارب الرائدة، وتوفير أفضل الخدمات في مجال الأمن والسلامة.

صيانة دورية

وينص العقد المُبرم على سعي الطرفين نحو بذل أقصى ما بوسعهما لتحقيق الأهداف الموضوعة ، حيث ستقوم مؤسسة نداء بتأمين أعمال الصيانة الخاصة بشبكة الاتصالات اللاسلكية لجميع محطات المترو للخطين الأحمر والأخضر والبالغ عددها 50 محطة إرسال لتشمل عملية الصيانة الدورية والتصحيحية، ومتابعة تلك المحطات على مدار الساعة للتعامل مع أي خلل أو عطل طارئ بما يضمن استمرارية عملها بكفاءة وجودة عالية، إضافة إلى عملية تحديث شبكة الاتصالات في محطات المترو.

خدمات متنوعة

أكد منصور بو عصيبة نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، أن التوقيع يأتي في إطار حرص مؤسسة نداء على تقديم خدمات متنوعة لمتعامليها الكرام، حيث تعمل المؤسسة في تقديم خبراتها وتوظيف طاقات موظفيها في مجال الاتصالات اللاسلكية لمختلف الجهات الحكومية .