حقيقة استغلال مخرج مصري لأزمة سجن دينا الشربيني

تردّد على نطاق واسع يوم الخميس أنّ المخرج هاني خليفة يعتزم إرسال نص فيلم "سكر مر" إلى الفنّانة دينا الشربيني، التي تقضي عقوبة بالسجن حالياً بسبب قضيّة مخدرات، حتّى تقرأه، ولتبدي اعتراضها أو موافقتها على النصّ حين خروجها من السجن، فإذا وافقت على النصّ، يتمّ البدء بالتّصوير فوراً.

وبمجرد نشر الخبر، انهالت التّعليقات التّي تقول إنّ هاني خليفة يُريد استغلال انتظار الجمهور للفنانة دينا.

وللتأكد من صحة الخبر أجرى "سيدتي نت" اتصالاً بالمخرج هاني خليفة، فردّ المخرج بالقول إنّه من العيب نشر مثل هذه الأخبار دون الرّجوع إلى مصدرها، متسائلاً عمّا سيستفيد منه الصّحافي الذي نشر الخبر؟

ورفض هاني التّعليق على الخبر نهائياً، موضحاً أنّه لا يُريد أنّ يردّ على أشياء تافهة من هذا القبيل، بحسب قوله.

والجدير ذكره أنّ آخر أعمال دينا كانت من خلال مسلسل "تحت الأرض" مع أمير كرارة، ومسلسل "حكايات بنات" مع حورية فرغلي.

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