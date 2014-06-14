ميرندا كير تعترف أنها ما زالت تحبّ أورلاندو بلوم

أكدّت النجمة العالمية Miranda Kerr أنها ما زالت تحبّ زوجها الممثل الإنجليزي Orlando Bloom بالرغم من إنفصالها عنه منذ فترة قصيرة.

وقالت Kerr إنّه هو أيضاً يكّن لها المشاعر نفسها، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتخطّي العقبات والمشاكل التي واجهت حياتهما الزوجيّة.

عارضة فيكتوريا سيكرت الأسترالية Miranda Kerr التي تبلغ من العمر 31 عاماً، إحتلّت غلاف مجلّة The Edit بنسختها الجديدة، وتحدثت عن إنفصالها الأخير قائلة: جميعنا نعيش أيّاماً صعبة ومشاعراً سلبيّة، لكن من الضروري أن نتخطّاها وندعها تمّر، وإن لم ننسَ علينا إيجاد طريقة للخروج من حالتنا النفسيّة والتركيز على ما يجعلنا نشعر بالسعادة.

Miranda التي أنجبت صبي يدعى Flynn من Bloom، أعلنت إنفصالها عنه في تشرين الأول من العام 2003 بعد زواج إستمّر 3 سنوات، كما أثارت بعد ذلك العديد من التساؤلات حول وجود علاقة ما بينها وبين الممثل Leonardo Dicaprio.

يشار إلى أن Miranda و Bloom هما من أبرز النجوم الذين حافظوا على صداقتهم بعد الإنفصال.