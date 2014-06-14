شيرين: طليقي لم يجعلني أُصاب بعقدة من الزواج وأكره النّجومية

أكّدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أنّها لا تمانع بتاتاً في تكرار تجربة الزّواج، مشيرةً إلى أنّ طليقها الموزع الموسيقي محمد مصطفى هو إنسان محترم، ولم يتسبّب في إصابتها بعقدة من الزواج.

وكشفت شيرين خلال تصريحاتها، في برنامج "عيشها بشكل تاني"، على إذاعة "إف أم"، أنّ العقدة التّي تعاني منها في حياتها هي أنّها لا تستطيع أنّ تعيش نهائياً من دون حبّ. وأوضحت أنّ حالة الحبّ التّي قدّمتها في كليبها الأخير "كلي ملكك" موجودة على أرض الواقع بالفعل، وليست غير موجودة، كما يزعم الكثيرون، وقالت إنّها تتمنى أنّ تموت وهي ممسكة بيد الشّخص الذي تحبّه.

وعن المشاكل التّي تُطاردها بسبب عفويّتها، قالت شيرين إنّها "أدّ" تلك المشاكل، ولا تستطيع التّخلي عن عفويتها، موضحةً أنّها لا تحبّ حياة النّجومية أبداً، وقالت: "إنّ النّجم كلما كان متواجداً على السّاحة الفنية تكون الدنيا تحت أقدامه، وبمجرد أنّ يفقد نجوميته يذهب كلّ شيء منه".

وأكّدت شيرين أنّها تحبّ جمهورها وتحبّ أنّ تتعامل معه بشكل مباشر، وأضافت أنّها لا تحبّ حياة النّجوم ولا السهرات وما إلى ذلك، فبعيداً عن الفنّ شيرين هي أمّ تجلس مع بناتها، وتطبخ لهنّ، وأشارت إلى أنّها بارعة في طبخ "طاجن العكاوي".

وفي سياق الكلام عن "طاجن العكاوي"، تذكّرت شيرين أنّها سبق لها أن جلست مع ابنة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي أثناء حفل للقوات المسلّحة، وقالت لها مازحة: "قولي لباباكي إنّي نفسي ياكل طاجن عكاوى من إيديا".

وعن مشاركة شيرين في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، قالت إنّها لم تقرّر موقفها بعد.

أخيراً، وعن الفريق الذي تشجّعه في مونديال كأس العالم، قالت شيرين إنّها تحبّ الفريق الإسباني.

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