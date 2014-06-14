لماذا رفضت هيفا وهبي الاستعانة بشعر مستعار؟

رفضت الفنّانة اللبنانية هيفا وهبي الاستعانة بشعر مستعار بنّي اللون لاستكمال تصوير مشاهد مسلسلها "كلام على ورق"، وفضّلت تغيير لون شعرها من الأحمر إلى البنّي.

وقال مصدر مشارك في المسلسل لـ"سيدتي نت" إنّ بعض المشاركين في العمل والمخرج محمد سامي حاولوا إقناع هيفا أنّ تضع شعراً مستعاراّ بنّي اللون بدلاً من اللّجوء إلى تلوين شعرها، لكنّها رفضت، بالرغم من أنّ المشاهد التّي تتطلب هذا اللون من الشّعر قليلة، مقارنةً بالمشاهد التّي ظهر فيها شعرها باللّون الأحمر، إلاّ أنّ هيفا رفضت هذا الأمر، لأنّها تحبّ أنّ تمثّل وهي على طبيعتها.

وكانت هيفا قد نشرت صورة لها بالشّعر البنّي على حسابها الخاصّ بموقع تويتر مؤخراً، موضحةً أنّ الصورة هي من مسلسلها.

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