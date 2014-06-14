مصر تترأس اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف

اختتمت أعمال الشق الوزاري من الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في إطار المراجعة العشرية لنتائج قمة تونس حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ترأسه المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم اعتماد وثيقتين رئيسيتين تمثلان منهج عمل متكاملا للتناول الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتضمن الوثيقة الأولى تقييم ما تم إنجازه فيما يتعلق بإنشاء وتعزيز مجتمع المعلومات، في حين تتضمن الوثيقة الثانية رؤية مقترحة لمستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مصر برئاسة المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة السفير الدكتور وليد عبدالناصر المندوب الدائم لمصر في جنيف قام بجهود مكثفة خلال العملية التحضيرية للاجتماع، وكذلك خلال انعقاد الشق رفيع المستوى لتقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية بما ساهم بشكل كبير في التوصل إلى الوثائق الختامية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير خاص من الدكتور حمدون توريه سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومختلف الوزراء المشاركين في الاجتماع، وتم تكريم مصر لجهودها وإسهاماتها من خلال منح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميدالية الاتحاد تقديراً لدوره المتميز في إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق بمجتمع المعلومات.

من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في الجلسة الختامية، على عدد من العناصر الرئيسية التي تشكل مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسها أهمية استغلال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المنصفة والمتوازنة والمستدامة مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية وضرورة احترام التنوع الثقافي واللغوي والتركيز على خصوصية المعلومات وسريتها، وسلامة الأطفال على شبكة الإنترنت والاهتمام بدور الشباب وتنمية الابتكار والتوسع في الاقتصاد الرقمي بما يسهم في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة.

في سياق متصل، قام السفير وليد محمود عبدالناصر برئاسة ورشة العمل التي عقدت على هامش أعمال الاجتماع لعرض التقرير الذي أعدته وزارة الاتصالات حول ما تم إنجازه لتطوير مجتمع المعلومات والمعرفة في مصر خلال السنوات العشر الماضية.

وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من كبار المسؤولين بالاتحاد الدولي للاتصالات ومن ممثلي الدول والمنظمات الدولية مثل اليونيسكو وممثلي مجتمع الأعمال ومن المعنيين بموضوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أشاد المشاركون بما تم تحقيقه في مصر فيما يتعلق بتوفر خدمات الانترنت، والعمل على التحول إلى المجتمع الرقمي وتوفير فرص العمل المرتبطة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.