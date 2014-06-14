أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصر تترأس اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف

  • مصر
  • 7
Google+ Print

اختتمت أعمال الشق الوزاري من الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في إطار المراجعة العشرية لنتائج قمة تونس حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ترأسه المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم اعتماد وثيقتين رئيسيتين تمثلان منهج عمل متكاملا للتناول الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتتضمن الوثيقة الأولى تقييم ما تم إنجازه فيما يتعلق بإنشاء وتعزيز مجتمع المعلومات، في حين تتضمن الوثيقة الثانية رؤية مقترحة لمستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن وفد برئاسة المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة السفير الدكتور وليد عبدالناصر المندوب الدائم لمصر في جنيف قام بجهود مكثفة خلال العملية التحضيرية للاجتماع، وكذلك خلال انعقاد الشق رفيع المستوى لتقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية بما ساهم بشكل كبير في التوصل إلى الوثائق الختامية، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير خاص من الدكتور حمدون توريه سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومختلف الوزراء المشاركين في الاجتماع، وتم تكريم مصر لجهودها وإسهاماتها من خلال منح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميدالية الاتحاد تقديراً لدوره المتميز في إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق بمجتمع المعلومات.

من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في الجلسة الختامية، على عدد من العناصر الرئيسية التي تشكل مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسها أهمية استغلال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية المنصفة والمتوازنة والمستدامة مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية وضرورة احترام التنوع الثقافي واللغوي والتركيز على خصوصية المعلومات وسريتها، وسلامة الأطفال على الإنترنت والاهتمام بدور الشباب وتنمية الابتكار والتوسع في الاقتصاد الرقمي بما يسهم في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة.

في سياق متصل، قام السفير وليد محمود عبدالناصر برئاسة ورشة العمل التي عقدت على هامش أعمال الاجتماع لعرض التقرير الذي أعدته وزارة الاتصالات حول ما تم إنجازه لتطوير مجتمع المعلومات والمعرفة في مصر خلال السنوات العشر الماضية.

وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من كبار المسؤولين بالاتحاد الدولي للاتصالات ومن ممثلي الدول والمنظمات الدولية مثل اليونيسكو وممثلي مجتمع الأعمال ومن المعنيين بموضوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أشاد المشاركون بما تم تحقيقه في مصر فيما يتعلق بتوفر خدمات الانترنت، والعمل على التحول إلى المجتمع الرقمي وتوفير فرص العمل المرتبطة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»