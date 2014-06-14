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العاهل المغربى يقر”خطة دعم” المساجد لمواجهة التشدد

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العاهل المغربى يقر”خطة دعم” المساجد لمواجهة التشدد العاهل المغربى يقر”خطة دعم” المساجد لمواجهة التشدد

قالت مصادر رسمية، إن العاهل المغربي محمد السادس ترأس الجمعة، مراسم تقديم برنامج أطلق عليه “خطة دعم” للمساجد لمواجهة التطرف الديني.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطة تنص على “تحصين المساجد من أي استغلال”، و”الرفع من مستوى التأهل لخدمة قيم الدين.. استنادا على مبادئ المذهب المالكي” السائد في المملكة.

وأضافت أن الخطة تهدف إلى “تفعيل عقيدة المغرب التي ترتكز على العقيدة الأشعرية التي لا تقبل التكفير”، وتثبيت”المذهب المالكي الذي استوعب كثيرا من عمل أهل المغرب”، وكذلك اقرار”السلوك الروحي الداعي إلى محاسبة النفس والتربية على المسؤولية”.

وبدأ المغرب خطة لإعادة الهيكلة في هذا المجال بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية عام 2003 التي حملت السلطات فيها المسؤولية لجماعات إسلامية متشددة.

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