مفتي السعودية: عرض مسلسلات عن «زنا المحارم» حرام شرعًا

حذّر المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، من عرض مسلسل يتناول قضية «زنا المحارم»، مؤكداً في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، أن «عرضه محرّم شرعاً، كونه يدعو إلى انتهاك المحرمات ونشر الرذيلة».

ودعا ملّاك المحطات الفضائية إلى تقوى الله وعدم عرض مثل هذه المسلسلات، والحذر من أن ينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

وأضاف أن «بعض القنوات الفضائية تعتزم إخراج مسلسل رمضاني يدعو إلى الفساد والخروج على الأخلاق، ويصور انتهاك الحرمات، ويحطم الحواجز ويغري بهذه الأمور».

وتساءل: «كيف نصور فيلماً يقال فيه: إن هذا فعل بأمه، وهذا فعل بأخته»؟ مشيراً إلى أن «هذه القضايا يتم التحذير منها في القرآن الكريم والسنة النبوية، أما أن نخرجها في أفلام مصورة مجسدة فيها استباحة فهذا حرام».

وكانت قناة «إم بي سي» بثت مقطعاً عبر شاشتها من مسلسل ستعرضه في رمضان بعنوان: «أمس أحبك وباجر وبعده»، أثار جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت القناة من خلاله بالترويج لـ«زنا المحارم»، وهو ما نفته القناة في بيان شددت فيه على أن المقطع فُهم خطأ ولا يتناول هذا الموضوع.