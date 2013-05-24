مصدر سورى ينفى دخول المسلحين إلى سجن حلب المركزى

نفى مصدر سورى ما تردد حول دخول المسلحين إلى سجن حلب المركزى، وقال إن المسلحين أطلقوا قذائف على السجن مما أدى إلى مقتل عدد من المساجين وإصابة آخرين.

وقال المصدر فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء السورية أمس، إن القوات المسلحة قضت على مجموعة كبيرة من المسلحين بين منبج ومنطقة الباب بريف محافظة حلب.

وحسب الوكالة السورية فقد تواصلت الاشتباكات فى محيط السجن المركزى ومحور حريتان الكاستيلو ومنطقة الليرمون بحلب بين وحدات من الجيش السورى والمعارضة المسلحة سقط خلالها العديد من القتلى والمصابين.

وقالت الوكالة، إن الجيش السورى تمكن من تدمير عدد من مقار المسلحين وآلياتهم بما فيها من أسلحة وذخيرة قرب محطة الخولندى وجنوب غرب معمل الزجاج وفى محيط جامع حندرات وقرب معسكر التدريب الجامعى إضافة إلى القضاء على 17 مسلحا.