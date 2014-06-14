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مسؤول عراقي: مقتل 50 قيادي من حزب «البعث» المنحل بينهم نجل عزة الدوري

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أعلن مسؤول عراقي عن مقتل 50 قياديا في حزب البعث المنحل من ضمنهم نجل زعيم الحزب عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين في تكريت.

وقال مسؤول رفيع المستوى، الجمعة، إن «جهاز مكافحة الارهاب قام بعملية نوعية بالتعاون مع طيران الجيش في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين (شمال) وتمكن من قتل 50 قياديا في حزب البعث المنحل من ضمنهم نجل زعيم الحزب، أحمد عزة الدوري».

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن «العملية تمت بعد ورود معلومات استخباراتية عن اجتماع لتلك القيادات في احد المنازل بمدينة تكريت، وتحركت القوات على الفور وتمكنت من قتلهم».

وتابع المسؤول أن «جهاز مكافحة الارهاب مستمر بتطهير المدينة من الزمر الإرهابية والبعثية (نسبة إلى حزب البعث) التي تريد تدمير العراق»، مؤكدا «سيطرة القوات الأمنية على الأوضاع».

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