الجيش الأردني يدمر 4 سيارات سورية حاولت اختراق حدود المملكة

دمرت قوات حرس الحدود الأردنية أربع سيارات من نوع «ترك» أثناء محاولتها، مساء الجمعة، اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه المملكة وبطريقة غير شرعية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تصريح له، إنه وعلى الرغم من تحذير هذه السيارات وتنبيهها من قبل قوات حرس الحدود إلا أنها لم تمتثل للتوقف وتم تبادل إطلاق النار مع الأشخاص الذين كانوا على متنها وتم تدميرها جميعا وسحبها إلى نقاط آمنة، مؤكدًا على أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل حزم وبشتى الوسائل للحفاظ على أمن وسلامة حدود المملكة ومواطنيها.

وكان الأردن قد أحبط مؤخرا العديد من حالات التسلل من وإلى المملكة عبر الشريط الحدودي مع سوريا إضافة إلى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة جدا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وكميات كبيرة من السجائر من أراضي سوريا باتجاه أراضيه.