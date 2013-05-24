آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل فى غزة للمرة الثانية بالأمس

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود مساء أمس شرق بلدة القرارة شمال محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط غطاء من طائرات الاستطلاع.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن الآليات توغلت انطلاقا من موقع كيسوفيم العسكرى، وباشرت بأعمال تمشيط وتجريف فى أراضى المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات.

وكانت جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت شمال قطاع غزة صباح أمس، وسط إطلاق نار كثيف من أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية على حدود القطاع.

وعقدت إسرائيل اتفاقا مع فصائل المقاومة بغزة برعاية مصرية فى 21 نوفمبر من العام الماضى تضمن إلغاء المنطقة العازلة التى فرضتها إسرائيل، على طول الشريط الحدودى مع القطاع والسماح للمزارعين بدخولها وزراعتها، إلا أن إسرائيل خرقت هذا الاتفاق أكثر من مرة.