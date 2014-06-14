كاسياس: أتحمل مسؤولية هدف الانهيار.. لم أكن جيدا

حمل إيكير كاسياس قائد منتخب إسبانيا نفسه مسؤولية كبيرة في خسارة فريقه أمام هولندا 5-1 في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2014.

منتخب إسبانيا سقط بعد عرض رائع من الطواحين الهولندية، وكاسياس كان مسؤولا بشكل مباشر عن الهدف الثالث بعدما فشل في حٌكم الكرة وتركها تصل لروبن فان بيرسي ليعاقبه.

وقال كاسياس بعد المباراة: "منتخب هولندا كان في حالة رائعة، نحن على المقابل لم نكن في أفضل صورة".

وتابع لاعب ريال مدريد "أتحمل المسؤولية في الهدف الثالث، كنا نعرف أن هولندا لو سجلت هدفا ثالثا ستكون الأمور صعبة".

وأتم "لم أكن جيدا، لكن المهم الآن النظر لما هو قادم".

يحتل منتخب إسبانيا ذيل المجموعة، ويأتي فوقه الفريق الاسترالي، ثم في الوصافة تشيلي وفي الصدارة هولندا.