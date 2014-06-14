إيطاليا وإنجلترا.. الرجبي Vs بيرلو

شيء واحد لو تحقق لمنتخب إنجلترا لضمن الخروج بنتيجة إيجابية من موقعة إيطاليا، وهذا الشيء يرى مدرب الثلاثة أسود أنه سيتحقق بالقوة البدنية.. نتحدث هنا عن إيقاف أندريا بيرلو.

في 2012 استخدم تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا أنطونيو كاسانو في الهجوم مع ماريو بالوتيللي، كان هدف برانديللي الاستفادة من قدرات كاسانو على صناعة اللعب ليصبح مساعدا لبيرلو.

بعد نهاية يورو 2012، قال برانديللي إن إيطاليا تحتاج لأسماء جديدة في هذا المركز، واستبعد تماما من حساباته كاسانو.

كاسانو دخل قائمة إيطاليا لمونديال 2014، هذا كان اعترافا ضمنيا من برانديللي أنه لم يجد بديلا جيدا كزميل لبيرلو في صناعة اللعب، شيرشي جناح، وإنيسنيي متذبذب المستوى وجيوسبي روسي فشل بدنيا.

ظل بيرلو الوحيد القادر على صنع الفارق في إيطاليا، وهو ما يدركه منتخب إنجلترا.

أخبار الفريقين

يدعم بيرلو في الوسط كل من ماركو فيراتي وكلاوديو ماركيزيو ودانيلي دي روسي، ومعهم على الجناح أنطونيو كاندريفا خلف رأس حربة وحيد هو بالوتيللي.

في المقابل، واين روني يلعب مع دانيل ستوريدج وهندرسون وستيفن جيرارد وجاك ويلشير وداني ويلبيك في وسط وهجوم إنجلترا.

وكل حديث منتخب إنجلترا انصب على كيفية إيقاف بيرلو، روي هودجسون المدير الفني لفريق الثلاثة أسود قال إنه سيضغط على اللاعب.

وصرح "هناك خطة لبيرلو بالتأكيد، لن نمنحه مساحة كافية ليصنع بنا ما حدث في 2012".

نسينا هنا أن نقول إن بيرلو عذب إنجلترا في لقاء الفريقين في يورو 2012، وظل الفريق البريطاني يدافع حتى بلغ ركلات الجزاء، وسجل أندريا كرته على طريقة بانينكا ليتأهل الأتزوري ويطرد منافسه.

جاك ويلشير لاعب وسط إنجلترا قال إن هناك لاعب في فريقه سيكون مكلفا بإيقاف بيرلو.

مواجهة المباراة

هذا الرجل الذي سيكون منوطا بإيقاف بيرلو هو "المهاجم المتأخر" على حد ما كشفه جاك ويلشير.

ستيفن جيرارد مع ويلشير وهندرسون سيمنعون بيرلو من التقدم، وإن تأخر وحاول إرسال الكرات الطولية من بعيد، سيجد في وجهه منافسه، واين روني.

وواين روني منتظر منه الانفجار في 2014 بعد الإخفاق في 2006 و2010.. سيكون عليه العديد من الأدوار، ربط الوسط بالهجوم، التسجيل، وإيقاف بيرلو.

روني وجيرارد وكتيبة الوسط تدربوا على لعبة "الرجبي"، التي يرى هودجسون أنها ستمنح هؤلاء القدرة البدنية والاندفاع اللازم لضغط إيطاليا.

تصريحات المباراة

تشيزاري برانديللي: "المباراة الأولى لا تحدد بطل العالم.. في 2010 لم تفز إسبانيا في الافتتاح وتوجت باللقب، إيطاليا لها قصة مشابهة في 1994".

روي هودجسون: "لن ندافع، الحل الأمثل لإيقاف بيرلو أن نجعل إيطاليا منشغلة برقابة لاعبينا.. سنهاجم ونلعب كرة جميلة تجعل الجمهور الإنجليزي يسعد، أن يدخل المواطن البريطاني سريره يشعر بالسعادة".

الثغرة

ماتيا دي تشيلليو الظهير الأيسر في قائمة إيطاليا أصيب.. وبالتالي سيلعب في موقعه جورجيو كيلليني.

كيلليني سيترك قلب الدفاع لليوناردو بونوتشي وأندريا برازالي، وسيقود هو الجبهة اليسرى، ويمينا سيتواجد إيجنازيو أباتي.

جورجيو كيلليني بطيء، لا يملك السرعة الكافية لشغل مركز الظهير الأيسر، لو هاجم سيترك خلفه مساحات، ولو تراجع للدفاع سيترك أمامه مساحات لإنجلترا حتى تصنع منها اللعب والفرص.

لعبة التوقعات

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كاريكاتير: أحمد نبيل