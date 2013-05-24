مقاتل في جبهة النصرة لـ"الإيكونوميست": العلويون متحولون عن الدين.. و"السنة" المطالبون بالحرية "كفار"

إننا نحارب لإخراج العباد من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله.. ومقاليد السلطة بأيدي "المؤمنين"

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

أجرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية حوارا مع أحد مقاتلي جماعة "جبهة النصرة" المتطرفة في سوريا، والتابعة لتنظيم القاعدة، حيث أكد أن جماعته تعتقد بأن العلويين متحولون عن الدين الإسلامي، وأن أبناء المذهب السني المطالبين بالحرية "كفار".

واستهلت المجلة حوارها، الذي بثته على موقعها الإلكتروني مساء أمس، بالسؤال عن مصدر القوة التي اكتسبتها "جبهة النصرة"، والتي عزاها المقاتل، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لأنه لم يحصل على إذن بالتحدث للصحافة، إلى "ضعف الجماعات الأخرى إضافة إلى استناد الجبهة إلى أيديولوجية" بحسب وصفه.

وقال "نحن لسنا مجرد ثوار..إن أفعالنا تصدر عن عقيدة.. لسنا مجرد مقاتلين ضد طاغية.. إن قتال بشار الأسد ليس إلا جزءا من نضالنا.. وما الجماعات الأخرى إلا بمثابة رد فعل لما يقوم به النظام .. بينما نحن نحارب وفقا لرؤية محددة".

وحول هذه الرؤية، قال المقاتل "إننا نحارب لإخراج العباد من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله.. نحن لا نعتقد في وجود حرية كاملة: إنما حرية تحدها حدود الله الذي خلقنا ويعرف الأفضل لنا".

وعن المستقبل السوري، حاولت المجلة البريطانية معرفة وجهة نظر مقاتل "جبهة النصرة" الذي أعلن عن رغبة جماعته في أن يشهد المستقبل "حكم الإسلام ليس فقط في دولة ذات حدود ولكن في أمة تجمع مسلمي العالم وتوحد شملهم".

إذا تم توجيه سلاح الغرب ضد الأسد و"حزب الله" فلا بأس.. لكن إذا تم توجيهه ضدنا فهنا ستكون المشكلة

وعن رأي "جبهة النصرة" السنية في الطوائف الأخرى ومن بينها الجماعات السنية الأكثر اعتدالا، أجاب مقاتل "الجبهة" أن تطبيق الشريعة الإسلامية يضمن حماية تلك الطوائف، مشيرا إلى مجاورة النبي محمد لليهود على سبيل المثال، ولكنه أكد على وجوب أن تكون مقاليد السلطة بأيدي من أطلق عليهم وصف "المؤمنين" لا في يد غيرهم.

وبالسؤال عن الطوائف خاصة العلويين، فرد مقاتل الجبهة بأن ثمة فارق بين "الكفار من الأساس والمتحولين عن الإسلام.. وفيما يتعلق بالمتحولين فإنه يجب معاقبتهم"، ووفقا لمعتقد الجبهة يندرج العلويون ضمن هؤلاء المتحولين، وحتى أبناء المذهب السني ممن ينشدون الحرية هم -بحسب الجبهة- "كفار مثلهم في ذلك مثل كل أبناء المذهب الشيعي".

وعن موقف الجبهة حال قرر الغرب تسليح الجماعات الأخرى التي تختلف معها، وعما إذا كانت ستتصادم معها، قال مقاتل جبهة النصرة إنه "إذا تم توجيه السلاح ضد الأسد و"حزب الله" فلا بأس في ذلك، ولكن إذا ما تم توجيهه ضدنا، فهنا ستكون المشكلة، ونحن من جانبنا سنبذل جهدنا قدر المستطاع بتجنب الاقتتال مع جماعات أخرى".. مضيفا إن الغرب يسعى إلى تدمير سوريا.

وتساءلت المجلة عما إذا كان ثمة خطط لدى "جبهة النصرة" لتنفيذ عمليات ضد الغرب مستقبلا، فأكد مقاتل "الجبهة" أنه "ليس ثمة صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وأن الجماعة ستفعل ما تراه في صالح المسلمين" ، مضيفا أنها تركز في الوقت الراهن على

قتال الكفار المتواجدين ببلاد المسلمين المحتلة، أما عمليات المستقبل فسوف يتم تقريرها لاحقا.

يتم فحص المتقدم للجماعة على أن يناصر فكرها ويتلقى تدريبا وتعليما مناسبا ويقسم على الولاء للأمير

وعما إذا كان يمكن لجبهة النصرة إجراء حوار مع النظام السوري، فأجاب بأنه ليس ثمة ما يمنع من ذلك ما دام فيه مصلحة للمسلمين مثل الحصول على الغاز أو الماء، مشيرا إلى أن القرار في هذا الصدد بيد "أمير الجماعة".

وتساءلت "الإيكونوميست" عن كيفية الانضمام لصفوف "جبهة النصرة" والإجراءات اللازمة لذلك، فأجاب بأنه "يتم فحص المتقدم للانضمام للجماعة والذي يجب أن يكون مواليا لفكر الجبهة وأن يأتي بتوصية من أحد أعضاء التنظيم وأن يذهب لمخيم حيث يتلقى قدرا من التعليم والتدريب وأن يقسم على الولاء لأمير الجماعة وطاعة أوامره".