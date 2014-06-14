أوباما: سيطرة «داعش» على نفط العراق مقلقة لكننا لن نتدخل عسكرياً

أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة انه لن يرسل قوات برية الى العراق لوقف هجوم المتطرفين لكنه سيبحث خيارات مختلفة اخرى "في الايام القادمة".

وقال اوباما من البيت الابيض "لن نرسل قوات اميركية مقاتلة الى العراق" مذكرا ب"التضحيات غير العادية" التي قدمتها القوات الاميركية في هذا البلد. وقد غادر اخر جندي اميركي العراق في أواخر عام 2011 مع انتهاء الوجود العسكري الذي دام ثمانية اعوام.

واضاف الرئيس الاميركي "لكنني طلبت من فريقي اعداد مجموعة من الخيارات لدعم قوات الامن العراقية".

وحذر اوباما من انه يجب عدم انتظار عمل اميركي "بين ليلة وضحاها" وان عملية القرار والتخطيط لتحرك ما، ايا كان، تتطلب "اياما عدة".

وقال ايضا "نريد ان نتأكد من ان لدينا فهما جيدا للوضع. نريد التأكد من اننا جمعنا المعلومات اللازمة لكي تكون تحركاتنا، اذا قررت التدخل بطريقة او باخرى، محددة الاهداف ودقيقة وفعالة".

ويتقدم المسلحون الاسلاميون في تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" نحو بغداد. وفي بضعة ايام، نجحوا خصوصا في السيطرة على مدينة الموصل ومحافظتها نينوى مستفيدين من تقهقر قوات الامن.

واضاف اوباما "بدون جهود سياسية سيكون الفشل مصير اي عمل عسكري"، داعيا مرة اخرى الى حوار حقيقي بين المسؤولين المعتدلين السنة والشيعة.

وقال "للاسف، المسؤولون العراقيون عاجزون عن تجاوز ريبتهم وخلافاتهم وهذا ما جعل الحكومة والقوات الامنية ضعيفة".

وردا على سؤال حول مخاوف محتملة ازاء الانتاج النفطي، اشار اوباما الى انه لم يسجل حتى الان "اي اضطراب كبير".

واضاف "اذا كان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام قادرا على السيطرة على مصاف كبيرة، فذلك قد يصبح مصدر قلق".

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون "لا نستطيع أن نكون متأكدين من وجود قوات خاصة إيرانية داخل العراق".