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خارطة خليجية للحد من تدفق المنتجات المستوردة والرديئة

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خارطة خليجية للحد من تدفق المنتجات المستوردة والرديئة خارطة خليجية للحد من تدفق المنتجات المستوردة والرديئة

    أعلن مركز الاعتماد الخليجي أمس عن توجه جديد لرسم خارطة واضحة المعالم من شأنها الحد من تدفقات السلع المقلدة ورديئة الجودة إلى الأسواق الخليجية.

وكشف المركز عن أكثر من 18 مختبرا خاصا لفحص المنتجات في طريقها إلى الاعتماد في غضون 6 أشهر.

ووفقا للمهندس سعود العسكر مدير خدمات الاعتماد في مركز الاعتماد الخليجي فإن المركز من خلال 350 خبيرا يمثلون عدة دول خليجية وأجنبية يضعون اللمسات الأخيرة لاعتماد 18 مختبرا خاصا تعمل داخل المملكة وفي البلدان المصدرة لها.

وقال العسكر "نعمل على ضمان كفاءة عملية إصدار شهادات المطابقة للتأكد من سلامة السلع المستوردة عن طريق عمليات تقويم ميدانية مكثفة للمختبرات وجهات منح الشهادات خصوصاً في بلد التصدير"، مشيرا إلى أن تلك المختبرات من ضمن أولوياتها فحص الأجهزة الكهربائية والعاب الأطفال، إضافة إلى مجالات أخرى مثل النسيج.

وأضاف العسكر عقب إعلانه عن حصول المركز على عضوية 3 منظمات دولية معنية بالاعتماد "لدينا 600 مجال اعتماد، ومتجهون نحو التكامل الاقتصادي خليجيا لتعزيز مسيرة الاتحاد الجمركي، وسعياً لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالوصول بمجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي".

وزاد "يجب أن نتعامل مع العالم الخارجي ككيان اقتصادي واحد في مجال من أدق وأهم المجالات في تحقيق التجارة العادلة للقضاء على العوائق الفنية للتجارة فيما بين الدول الأعضاء ودوليا، كما سيكون المرتكز الرئيسي لبناء البنية التحتية للجودة في دول مجلس التعاون وزرع الثقة في الصناعة الخليجية وتشجيع صادراتها".

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