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بالفيديو.. أشهر رؤساء العالم على الدراجة

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بالفيديو.. أشهر رؤساء العالم على الدراجة بالفيديو.. أشهر رؤساء العالم على الدراجة

عرض برنامج “باختصار”، الذي يقدمه الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة “المحور”، مساء الجمعة، صور لأشهر زعماء العالم وهم يقودون الدراجة.

جاء ذلك بعدما فاجأ المشير عبدالفتاح السيسي، المصريين، صباح الجمعة، أثناء قيادته للدراجة في مارثون في منطقة ألماظة.

ومن بين زعماء العالم، الذين اشتهروا بقيادة الدراجة، الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئي الوزراء الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي عبدالله جول.

وقال معتز عبدالفتاح: “المشير السيسي كان على العجلة، بيحاول يزرع ثقافة جديدة، في معالجة المشاكل”، مضيفا: “كل المجتمعات اللي بنتهض فيها النوع ده، والزعماء بيقودوا الدراجات”.

وأضاف: “عدد من زعماء العالم اللي بيستخدموا الدراجات، إما في نشر صور عائلية، أو لها أهداف دعائية لصالحهم، أو استخدام الدراجات لحل مشكلة المرور”.

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