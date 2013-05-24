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القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة مخازن الغردقة‎

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القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة مخازن الغردقة‎ القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة مخازن الغردقة‎

كتب : إيهاب العجمي منذ 10 دقائق

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة العشرات من المخازن التجارية والمتاجر الكبرى بالغردقة.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد محمد مجدي، معاون مباحث القسم، تؤكد أن تشكيل عصابي خطير مكون من أربعة أشخاص هم وراء العشرات من بلاغات سرقة المخازن والمتاجر وتبين من تحريات المقدم محمد نبيل والنقيب مؤمن عبد الوهاب أن زعيم التشكيل العصابى مسجل خطر شقي، فئة أ، والذي استعان بثلاثة آخرين لتكوين التشكيل العصابي.

وبعرض المعلومات على اللواء حمدي الجزار، مدير الأمن، أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد عاصم الشريف، مفتش مباحث القسم، والمقدم محمد نبيل، لسرعة ضبط أفراد التشكيل وفي أحد الأكمنة التي أعدها الرائد محمد مجدي تم القبض على جميع أفراد التشكيل وتمكن الرائد محمد نبيل من استعادة عدد 300 كرتونة سيراميك كانت مبلغ بسرقتها.

وتمكن الرائد محمد مجدي من استعادة بعض المسروقات الأخرى المبلغ بسرقتها ومن بينها ثلاجات وسخانات وكمية كبيرة من دهانات الحوائط، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة.

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