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السديري يرعى ملتقى «أنا وأنت في خدمة الوطن» بجازان

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السديري يرعى ملتقى «أنا وأنت في خدمة الوطن» بجازان السديري يرعى ملتقى «أنا وأنت في خدمة الوطن» بجازان

    عبر وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري عن سعادته بالنجاح المتميز الذي حققه ملتقى الأمن والإعلام بجازان مؤخراً تحت شعار ( أنا وأنت في خدمة الوطن ) ، وقال إن الأمن والإعلام صنوان لا يفترقان وكل منهما يكمل الآخر مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير منطقة جازان باتجاه أبنائه الإعلاميين وأنهم العين الراصدة للمسؤول ولرجل الأمن وأن سموه يحث دوماً الإعلاميين إلى تقصي الحقائق وخاصة في الجانب الأمني ومن مصادرها، كما أشاد السديري إلى المبادرة الفعالة لشرطة منطقة جازان بإشراف اللواء ناصر بن صالح الدويسي في تنظيم هذا الملتقى والتعريف بطرق التواصل الفعالة بين الإعلاميين والقيادات الأمنية وعبر الناطقين الإعلاميين في الشُرط والأجهزة الأمنية .

من جانبه تحدث الإعلامي ومدير مكتب جريدة "الرياض" بجازان الزميل علي عبده الجبيلي عن أهمية هذه المبادرات في انفتاح الأجهزة الأمنية حيال الآخر وكسب المزيد من الثقة المتبادلة. وأشار الجبيلي إلى أسبقية وتميز وزارة الداخلية في هذا الجانب حيث أولى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز أولوية هامة في دعم الجانب الإعلامي بوزارة الداخلية ووجه بتعيين ناطق إعلامي رسمي للوزارة لإيضاح المعلومات الأمنية كاملة وبشفافية من مصادرها مما سهَّل على الإعلام الحصول على بيانات واضحة ومحددة تقفل الطريق على أي اجتهادات قد تجانب الواقع ، ثم بدأ في تعيين ناطقين إعلاميين سواء في شُرط المناطق أو في الإدارات الأمنية الأخرى، وطالب الجهات الأخرى الاهتمام بهذا الجانب وتوفير الوقت والجهد على الإعلامي ووسيلته الإعلامية في التفاعل مع أي حدث أو معلومة يبحث عنها في مادته الصحفية. كما نوه بتجربة إمارة جازان حينما وجه سمو أمير المنطقة بتكليف إعلامي ليكون ناطقاً إعلامياً باسمها هو الزميل علي زعلة، في تجربة متميزة على مستوى إمارات المناطق .

كما شكر الجبيلي وكيل إمارة جازان لرعايته المناسبة ولمدير شرطة المنطقة اللواء ناصر الدويسي ومساعديه لتنظيم هذا الملتقى المتميز مُطالباً بأن يكون هذا المنبر أيضاً منطلقاً نحو تكريم رجالات الإعلام البارزين بالمنطقة منذ انطلاقة صحافة الأفراد ..

من جهته أكد اللواء ناصر الدويسي استعداد مديرية شرطة المنطقة لتنظيم مزيد من هذه اللقاءات التي تهدف إلى الشراكة الاجتماعية بين الأمن والإعلام والمجتمع لخدمة المجتمع.

مُشيداً بدعم سمو وزير الداخلية لمثل هذه البرامج الفعالة .. وقد فتح المجال للمداخلات مع الزملاء الإعلاميين ومع الحضور وتولى العميد ناصر القحطاني مساعد مدير الشرطة للضبط الجنائي الرد عليها .

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