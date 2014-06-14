سفارة خادم الحرمين في البحرين تكرم 43 معلماً انتهى إيفادهم

ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ الدور الذي يقوم به كافة المعلمين السعوديين الموفدين لدى مملكة البحرين والذين أثبتوا أنهم من خيرة سفراء بلادهم المملكة العربية السعودية، كما نقل لهم شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم.

وخاطب السفير آل الشيخ المنتهي إيفادهم من المعلمين السعوديين البالغ عددهم 43 معلماً خلال رعايته احتفال السفارة بهم ظهر أمس الأول بمقر السفارة بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة بحضور عدد من أعضاء السفارة وعدد من التربويين والإعلاميين وقال "إن بلادكم مقدرة لجهودكم المخلصة إذ كنتم خير من يقدر المسؤولية وخير من يمثل المعلم السعودي المتميز كونكم اتسمتم بالصفات الطيبة وبالعطاء المتدفق، وستعودون بعد إنهائكم فترة تكليفكم وقد اكتسبتم خبرات إضافية سيجني ثمارها الميدان التربوي".

بعدها ألقى مدير شؤون المعلمين بالملحقية الثقافية بالسفارة عبدالعزيز بن محمد العمر كلمة عبر فيها عن عظيم شكره وزملائه المحتفى بهم للسفير آل الشيخ لإقامته ورعايته هذا الاحتفال.

بعدها كرم السفير آل الشيخ مشرف المعلمين بالسفارة وزملاءه المعلمين المنتهي إيفادهم بهدايا وبدروع تذكارية ثم قدم العمر درع المعلمين السعوديين بمملكة البحرين للسفير آل الشيخ.