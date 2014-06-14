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زيادة أعداد القبول في جامعة المجمعة وإتاحة أقسام جديدة

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زيادة أعداد القبول في جامعة المجمعة وإتاحة أقسام جديدة زيادة أعداد القبول في جامعة المجمعة وإتاحة أقسام جديدة

    بدأت جامعة المجمعة يوم الأربعاء فتح باب القبول الإلكتروني لغير السعوديين وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة.

من جهة أخرى تعتزم الجامعة هذا العام إتاحة القبول لعدد (6725) من السعوديين بزيادة عن مقاعد القبول للعام الماضي بنسبة 30% وستكون عملية القبول تنافسية حسب معدلات الطلاب والطالبات ونسبهم الموزونة والمكافأة عن طريق البوابة الإلكترونية.

ذكر ذلك الدكتور أحمد بن علي الرميح عميد القبول والتسجيل بالجامعة أمين لجنة القبول العليا الذي أفاد بأن مدير الجامعة رئيس لجنة القبول العليا قد وجه بزيادة أعداد القبول وإتاحة القبول في أقسام جديدة يحتاجها سوق العمل في المملكة.

كما ذكر الدكتور الرميح أن القبول سيكون في ثلاثة عشر كلية موزعة على المحافظات التي في إطار خدمة الجامعة، وأن القبول سيكون للفصل الأول والثاني معاً وسوف يبدأ بتاريخ 24 /8 /1435ه، هذا وتأمل عمادة القبول والتسجيل من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لهذا العام وأولياء أمورهم الاطلاع على البوابة الإلكترونية ومعرفة الأقسام والكليات المتاحة.

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