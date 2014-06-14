المدينة المنورة تستقبل آلاف الزائرين من المعتمرين والمصطافين

المدينة المنورة - سالم الأحمدي تصوير - فايز المطيري

استقبلت المدينة المنورة منذ مطلع شعبان مئات الالاف من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقضاء شهر رمضان المبارك وفترة الصيف في ربوع طيبة الطيبة.

ولتزامن فترة الصيف وبدء الاجازات مع حلول شهر رمضان المبارك كثر الاقبال على زيارة المدينة المنورة مما اوجد زحاما شديدا في المنطقة المركزية حول الحرم النبوي الشريف وداخل الحرم خاصة اثناء اداء الصلوات المفروضة.

ووجه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان امير منطقة المدينة المنورة كافة الاجهزة المعنية وفى مقدمتها رئاسة الحرم النبوي والامانة والمرور والشرطة بتقديم افضل الخدمات واسرعها للزائرين لقضاء وقت ممتع اثناء تواجدهم في طيبة الطيبة واكد سموه على ضرورة توفر هذه الخدمات.

ويتميز جو المدينة بميله للبرودة اثناء الليل مما يشجع الزوار على الذهاب للحدائق والمتنزهات والتمتع بما اعدته الامانة من مهرجانات وبرامج ترفيهية خاصة للعوائل والاطفال.

وتشتمل الخطة التي اعتمدها أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر على فعاليات تقام للمرة الأولى مثل مهرجان أضواء المدينة المنورة الذي ينعقد مع نهاية شهر رمضان ويستمر لفترة عيد الفطر المبارك حيث يمزج بين تقنية الضوء والألوان والمواقع ذات الطابع التراثي والتاريخي في المدينة المنورة، وكذلك مهرجان البيضاء التراثي الذي يقام في منطقة البيضاء في بداية شهر شوال ولمدة خمسة أيام، إضافة إلى مهرجان العلوم والمعارف الذي يقام بالتعاون مع واحة الأمير سلمان للعلوم وهو موجه لفئة الناشئة ويتضمن دورات تدريبية في معارف مهارية متنوعة ويطبق نهج التعليم بالترفيه، وكذلك مهرجان الأمانة النسائي الأول الذي يقام نهاية شهر ذي القعدة وحتى يوم عيد الأضحى المبارك، ومهرجان الأمانة للإنشاد خلال الفترة من 5-1435/10/10ه، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية والعروض المسرحية والتاريخية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

في حين اعتمد الامين رزنامة الفعاليات وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بالإعداد الجيد لها وتهيئة المواقع التي ستقام عليها بما تحتاجه من خدمات، وأصدر قراراً بتشكيل وحدات إدارية للإشراف على هذه المواقع المتعددة ومواقع التاريخ الإسلامي والمماشي والحدائق.