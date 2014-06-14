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اللواء المحرج يقلد الشيباني رتبة ملازم

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اللواء المحرج يقلد الشيباني رتبة ملازم اللواء المحرج يقلد الشيباني رتبة ملازم
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اللواء المحرج مقلداً الشيباني رتبته الجديدة

    قلد مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج الملازم مشاري بن سطام الشيباني رتبته الجديدة، عقب تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، وحضر التقليد قائد قوة الطوارئ الخاصة اللواء خالد قرار الحربي ومساعد مدير الأمن العام اللواء علي الغامدي ومدير عام أمن السفارات العميد فهد بن معمر والمقدم سلطان الشيباني والمقدم مشاري الشيباني، وعدد من أقارب المحتفى به.

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