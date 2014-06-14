أسباب وحالات إلغاء البعثة الدراسية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسباب إلغاء البعثة الدراسية، حيث تلغى البعثة، أو المساعدة الدراسية بقرار من الوزير بناءً على المواد المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، وذلك في الحالات التالية:

1. إذا تخلّف المبتعث عن الالتحاق بالبعثة، أو المساعدة الدراسية لمدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور قرار ابتعاثه. وذلك ما لم يكن هذا التأخير بسبب عذر تقبله الوزارة.

2. إذا أخفق المبتعث بغير عذر تقبله الوزارة في ثلاثة فصول دراسية متفرقة، بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس الفصول الدراسية، أو إذا رسب في سنتين دراسيتين خلال فترة ابتعاثه، بالنسبة للدراسة التي تجرى على أساس السنوات الدراسية.

3. إذا سلك المبتعث سلوكاً شائنا، أو أساء إلى سمعة الدولة في الخارج.

4. إذا مارس نشاطاً هدّاماً يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أو تقاليد الدولة وقيمها المثلى.

5. إذا حصل على منحة، أو مساعدة دراسية من جهة أخرى.

6. إذا غيّر المبتعث التخصص، أو نوع الدراسة التي أوفد من أجلها، أو غير بلد الدراسة بدون موافقة الوزارة.

7. إذا تغيّب المبتعث عن الدراسة بدون عذر تقبله الوزارة.

8. إذا تجاوز المبتعث المدة الدراسية المسموح بها، والمحددة سلفا من قبل الجامعة طبقا للبرنامج الدراسي.

9. إذا تم فصل المبتعث من الجامعة الملتحق بها بسبب الرسوب المتكرر، أو عدم انتظامه بالدراسة، أو لأسباب أخرى.

10. إذا سجّل المبتعث مواد أو ساعات دراسية أقل من المطلوب لكل فصل دراسي وحسب نظام الدولة المبتعث إليها، كحد أدنى 12 ساعة في الفصل الواحد وإذا كانت الدراسة بالساعات المعتمدة و4 مواد دراسية في الفصل الدراسي الواحد وإذا كانت الدراسة بنظام المواد الدراسية.

11. إذا قام المبتعث بالتسجيل للدراسة بنظام الـOnline.

12. إذا تبيّن أن البيانات التي تم تزويد الوزارة بها، والخاصة بالمبتعث غير صحيحة.

13. إذا تزوج المبتعث بأجنبية غير مسلمة.