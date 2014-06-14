مسؤولون وخبراء يشاركون في ندوة «الخدمة الوطنية والهوية»

تنظم القيادة العامة للقوات المسلحة بعد غد في مسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي ندوة بعنوان «قانون الخدمة الوطنية وتعزيز الهوية»، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين والإعلاميين.

تضم كلا من معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي واللواء الركن الطيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والدكتورة أمل عبد الله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم والدكتور علي النعيمي مدير جامعة الامارات والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية .

والدكتور فاروق حماد المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتورة موزة غباش رئيس رواق عوشة بنت حسين الثقافي والدكتورة مريم لوتاه أستاذة العلوم السياسية في جامعة الامارات ومحمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد والفريق ماركو جوهان وهو مستشار عسكري فنلندي يستعرض تجربة بلاده في الخدمة العسكرية.

وتوقعت الهيئة أن يتم استدعاء الدفعة الأولى من المجندين لتأدية الخدمة الوطنية خلال نهاية أغسطس وبداية سبتمبر المقبلين وذلك ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين.

وتفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر وفقا للاحكام المقررة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية واللوائح والقرارات والانظمة والتعليمات المنفذة له.

6 أسئلة

ومن جانب آخر طرحت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ستة أسئلة وأجوبة جديدة على موقعها بعد أن كانت قد طرحت 26 سؤالا مع تدشين الموقع الإلكتروني الأسبوع الماضي لتستكمل بموجبها بعض الإجراءات والشروط التي يتطلبها تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ليصبح بذلك عدد الأسئلة والأجوية التي طرحتها عبر الموقع 32 سؤالا وجوابا، والأسئلة الستة وأجوبتها هي:

هل يجوز لمن تجاوز الثلاثين من عمره الالتحاق بالخدمة الوطنية؟

حدد القانون فئة عمرية معينة ملزمة باداء الخدمة الوطنية ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين من تاريخ العمل بالقانون.

هل يلتحق العسكريون العاملون لدى وزارة الداخلية بالخدمة الوطنية؟

يستثنى من تطبيق حكم الخدمة الوطنية من انتهت خدمته من العسكريين لدى القوات المسلحة أو في وزارة الداخلية أو في الهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وكان قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنة بشرط ان يكون قد تم تصنيفه بمهنة او تخصص محدد خلال فترة خدمته.

هل يتم إعفاء الأشخاص المصابين بمرض السكري من الخدمة الوطنية وإن لم يتم إعفاؤهم ما هي الأعمال التي يقومون بها؟

سيتم تحديد ذلك من قبل اللجنة الطبية.

هل يمكن تسجيل أبناء المواطنات في الخدمة الوطنية الاحتياطية أم لا؟

أبناء المواطنات ممن يحملون جنسية الدولة «خلاصة القيد» يمكنهم الالتحاق بالخدمة الوطنية أما من لا يحملون الجنسية «خلاصة القيد» فلا يمكنهم ذلك.

هل يستطيع حملة مراسيم دولة الامارات التقدم للخدمة الوطنية؟

لا يمكن لهم ذلك.

ما هي شروط التحاق الإناث للخدمة الوطنية وما هي مدة الخدمة؟

يكون التحاق الإناث اختياريا وبموافقة ولي الأمر وتكون مدة الخدمة تسعة أشهر للمجندات من الاناث.

تصميم شعار

كانت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قد أعلنت عن تنظيم مسابقة لتصميم شعار برنامج الخدمة الوطنية في الدولة واشترطت أن يتضمن الشعار المفاهيم الوطنية ويتصف بالبساطة والإبداع في التصميم ويحمل دلالة قوية على خدمة الوطن.

وأن يرمز إلى تنمية المهارات الشخصية وروح التحدي والمغامرة ويحتوي على عبارة «الخدمة الوطنية» بالعربية والإنجليزية وأن تكون الألوان المستخدمة في الشعار من ألوان علم الدولة وملائما لاستخدامه على كافة الوسائل الإعلامية المطبوعة وتؤول ملكية الشعار بالكامل لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.