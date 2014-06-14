ماذا يحدث لو خسر أو فاز الزمالك أمام الشرطة؟

في أجواء ملتهبة في البرازيل لاستضافة كأس العالم، يستأنف اتحاد الكرة المصري بطولة الدوري الممتاز ومواجهاته الحاسمة يوم السبت، وأبرزها لقاء الزمالك واتحاد الشرطة.

الزمالك يواجه الشرطة عصرا، في نفس توقيت إقامة لقاء بتروجيت والإسماعيلي.

المعروف أن الفوز فقط يصعد بالزمالك للمربع الذهبي، أما تعادله وخسارته فيضع الشرطة وبتروجيت أو الإسماعيلي مع الأهلي وسموحة في الدورة الرباعية.

ولكن FilGoal.com يستعرض احتمالات واردة أن تحدث وسيناريوهات يعرفها جمهور الكرة في حالة ما إذا خسر الأبيض، أو فاز.

* سأل FilGoal.com متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) وكان التالي بعض توقعاتهم للسيناريوهات المحتملة.

أولا) خسارة الزمالك

- أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك يقدم استقالته، ويصرح أنه لن يستمر وسط هذه الأجواء والخلافات مع الإدارة.

- مرتضى منصور: "ميدو مدرب فاشل وعديم المسؤولية".

- مرتضى يهاجم حكم المباراة واللاعبين.

- غرامات مالية بالجملة على اللاعبين.

- ضياع كأس العالم على أغلب مشجعي الزمالك انتظارا لمعرفة مستقبل الفريق.

- مرتضى منصور يؤكد إنهاء العديد من الصفقات، ومسؤولو اتحاد الشرطة يؤجلون حسم انتقال لاعبيهم إلى ما بعد انتهاء الدوري الممتاز.

- ضغط جماهيري على ميدو لاستمراره على رأس الجهاز الفني، ومحاولات من وسطاء لاحتواء الموقف بينه مع رئيس النادي.

- مرتضى منصور يؤكد أنه لن يقبل استقالة عبر تويتر من ميدو، ويطلب منه تقديمها مكتوبة ليقبلها على الفور.

ثانيا) فوز الزمالك

- فوز الزمالك يعني تأهله للمربع الذهبي محققا المعادلة الصعبة، وهدوء الأعصاب.

- ميدو يطلب من الصحفيين في المؤتمر الصحفي سرعة الأسئلة ليلحق بمشاهدة كولومبيا واليونان التي تبدأ في السابعة مساء السبت.

- مرتضى منصور يؤكد للمرة العاشرة أن الزمالك نجح في ضم ثلاثي اتحاد الشرطة.