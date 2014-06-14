تقييم - إسبانيا ترقص ' واكا واكا ' على أنغام هولندا

كل العالم يعرف أن روبن حين يتسلم الكرة يبحث عن وضعية تناسب قدمه اليسرى، إلا جيرارد بيكيه الذي كان يحترق شوقا على ما يبدو لتتم مراوغته ويتلقى رقصة "واكا واكا".

FilGoal.com يقدم تقييما للاعبي منتخب إسبانيا في الحفلة التي أقامها الفريق الهولندي على شرف أبطال العالم.

إيكير كاسياس: 4-10

حين ينفرد بك آريين روبن تكون أمام خيارين، إما أن تدخل عليه وتغامر بلقطة فاضحة لك، أو أن تتجاهل الأمر برمته وتتركه يسجل بهدوء.. كاسياس غامر، وحصل روبن على لقطة فاضحة تثأر له من إيكير.

سيزار أزبليكويتا: 4-10

بليند الظهير الأيسر الشاب في تشكيل هولندا، مدين للشهرة التي سينالها لأزبليكويتا الذي رغم روحه القتالية، كان خائفا من التقدم وبالتالي لم يضغط على بليند وترك مساحات شاسعة للنجم الصاعد في هولندا.

جيرارد بيكيه: 2-10

واكا واكا.. إيه إيه

سيرخيو راموس: 4-10

لم يكن كارثيا، حتى ركض آريين روبن به من منتصف الملعب، وجعله تماما مثل كاسياس.

خوردي ألبا: 5-10

لم يقدم شيئا.

سيرخيو بوسكتس: 5-10

لم يشاهده أحد يلعب منذ بداية الموسم، ربما حان وقت خابي مارتينيز.

شابي هرنانديز: 4-10

لماذا لا يخرج من أرض الملعب؟ لا أحد يعلم.

شابي ألونسو: 7-10

كان جيدا دفاعيا، لكن منتخب هولندا لم يمنحه فرصة المساهمة في الهجوم.

ديفيد سيلفا: 5-10

فرصة واحدة وصلته حاول إسكانها فوق رأس حارس هولندا، لكنه أهدرها.. لو جاءت لكانت النتيجة ستصل لـ2-0 ولاختلف سيناريو اللقاء.

أندريس إنيستا: 7-10

لو هناك أمل في انتفاض إسبانيا، فهو هذا الرجل.. لاعب برشلونة صنع فرصتين رائعتي الجمال، وكان يلعب بإتقان كأنه هولندي.

دييجو كوستا: 6-10

ربما يندم اليوم ديل بوسكي على عدم استدعاء يورينتي ونجريدو، نجم أتليتكو مفتقر للسرعة بعد عودته للتو من الإصابة. كان جيدا في الإجمال، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر من مهاجم يراه الإسبانييون كأمل للخلاص من توريس وبيا.