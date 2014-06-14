تقييم - هولندا.. هل كنت تعرف هؤلاء؟

روبن في أفضل حالاته.. فان بيرسي يسجل بالرأس حتى وهو خارج منطقة الجزاء.. نيجيل دي يونج عاد شابا.. ومنتخب هولندا قدم أروع عرض ممكن وسحق إسبانيا بطلة العالم بخمسة أهداف.

FilGoal.com يقدم تقييما لأداء لاعبي هولندا في مباراة الثأر من إسبانيا.

سيليسين: 7-10

تصديه لكرة ديفيد سيلفا التي حاول فيها لاعب إسبانيا وضع الكرة من فوق رأسه كانت علامة فارقة في تحديد مسار اللقاء.. حافظ لهولندا على فرصة العودة من التأخر بهدف، فعاد الفريق البرتقالي بخماسية.

دي فريي: 7-10

صحيح أنه كان ساذجا في التعامل مع دييجو كوستا ما أنتج ركلة جزاء لإسبانيا، لكنه عوض بلاده بأداء صلد في الشوط الثاني وهدف في الحفلة الخماسية.

مارتن إندي: 7-10

اللاعب الذي يتصادم مع دييجو كوستا يدفع الثمن، حدث ذلك مع بيكيه وبيبي وراموس وتيري.. لكن مارتن إندي تصادم مع كوستا في بداية اللقاء وظل محافظا على قوته في مواجهة عملاق إسبانيا، مباراة جيدة للمدافع الهولندي الواعد.

بليند: 8-10

اعتمدت خطة لويس فان جال مدرب هولندا على أن يصطاد بليند بتمريراته الطولية المساحات الفارغة في دفاع إسبانيا.. وقد أتم اللاعب الواعد دوره على أكمل وجه.. انطلاقة هائلة للمدافع الأعسر.

يانمات: 6-10

لم يسيطر على إنيستا كثيرا، تركه يفلت في أكثر من فرصة.. لكن هذا أمر طبيعي، لا يوجد مدافع لم يذق مرار إنيستا.. بخلاف ذلك، قدم يانمات مباراة طيبة جدا.

فلار: 7-10

استخدام خطة 3-5-2 اعتمد على فلار، والفوز 5-0 يثبت كم كان هذا اللاعب موفقا هو ومدربه.

ويسلي شنايدر: 6-10

رغم أنها المباراة رقم 100 لنجم ريال مدريد وأياكس وإنتر ميلان الأسبق.. لكنه لم يقدم الكثير، كان أقل المشاهير الهولنديين جهدا وتألقا.

نيجيل دي يونج: 8-10

عاد شابا.. قوي في الالتحامات، ذكي في تغطية المساحات أمام الدفاع الهولندي، ومتفوق تماما على شابي هرنانديز.

دي جوزمان: 6-10

نشيط.. لكنه كان أقل لاعبي هولندا قدرة على التعامل مع الكرة فنيا.

آريين روبن: 9-10

ماذا يمكن أن يقال بعد كل ما قيل؟!

روبن فان بيرسي: 9-10

يعود للوسط للربط مع الهجوم.. يتحرك من الجانبين ويسدد من هناك في العارضة.. يضغط على حارس إسبانيا فيأخذ منه الكرة ويسجل.. يحرز بالرأس من خارج منطقة الجزاء.. هل هناك أداء أفضل يمكن أن يقدمه فان بيرسي في المونديال؟ صعب.