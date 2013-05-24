"إكس فاكتور" يقرر بقاء المتسابقين الـ 3 للمنافسة على اللقب في حلقة الغد

كتب : فاطمة النشابي الخميس 23-05-2013 22:41

قرر القائمون على برنامج أكس فاكتور، والذي يعرض على شاشة سي بي سي، بقاء المنافسة بين المتسابقين الـ 3 أدهم نابلسي، محمد الريفي، ابراهيم علي، لحلقة الغد الجمعة، حيث كان من المقرر خروج أحد المتسابقين اليوم وانحصار المسابقة بين اثنين فقط لحلقة الغد.

وقال وائل كافوري أن أهم ما يميز به المتسابق أدهم نابلسي حب الجمهور وموهبته الحقيقية التى يمتلكها، وقالت الفنانة إليسا "إننا في حاجة لجميع أنواع الموسيقي والغناء وعلى الجميع دعمهم، في حين أكد الفنان حسين الجسمي على ان الموهبة الحقيقية هي التى جعلت اعضاء فريقه البقاء لحلقة النهائيات.

كانت الحلقة شهدت قيام الفنانة كارول سماحة بتصوير الفنان حسين الجسمي، بكاميرا الموبيل الخاصة بها اثناء تأديته لأحد الأغاني مع المتسابق محمد الريفي، وكذلك قام الفنان حسين الجسمي بتصوير الفنان وائل كافوري بكاميرا الموبيل الخاصة به اثناء تأديته لأحد الأغاني مع المتسابق أدهم النابلسي.

أدي كل متسابق أغنيتين بشكل منفرد، وأخرى مع عضو لجنة التحكيم الخاص به، وفي نهاية الحلقة قدم المتسابقون الثلاثة أغنية جماعية لكلاً من الفنانة إليسا والفنانة كارول سماحة.