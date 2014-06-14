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وقفة لـ«مستقبل وطن» ضد التحرش أمام دار الأوبرا السبت

  • مصر
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تنظم حملة «مستقبل وطن» وقفة احتجاجية أمام دار الأوبرا، مساء السبت، بمشاركة عدد من الجمعيات والكيانات المهتمة بأنشطة المرأة للتنديد بالتحرش.

وقالت الحملة، في بيان لها، إنها أطلقت مبادرة «لا للتحرش» من شأنها إطلاق رسالة طمأنة لكل سيدة وفتاة في كل المجتمع المصري يحميها ويعزز أمنها، وإن هؤلاء المرضى من المتحرشين لن يستطيعوا النيل من أمان المرأة المصرية.

وطالبت الحملة بضرورة تعاون كل أجهزة الدولة الأمنية والمجتمعية والمؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة في إنهاء حالة الخوف التي تسيطر على الفتيات في الشارع المصري.

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