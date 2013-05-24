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سرقة قلادة من الألماس بقيمة 2 مليون يورو على هامش مهرجان "كان" بفرنسا

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سرقة قلادة من الألماس بقيمة 2 مليون يورو على هامش مهرجان "كان" بفرنسا سرقة قلادة من الألماس بقيمة 2 مليون يورو على هامش مهرجان "كان" بفرنسا

كتب : أ ش أ الخميس 23-05-2013 23:46

وقع حادث سرقة جديد فى مدينة "كان" الفرنسية، حيث استولى لصوص على قلادة من الألماس تبلغ قيمتها ما يقرب من 2 مليون يورو، وذلك على هامش مهرجان "كان" السينمائي الدولى فى دورته الـ 66 والتى تختتم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم شركة "دي جريسوجونو" السويسرية لصناعة المجوهرات - في تصريح له اليوم - إن القلادة سرقت خلال حفل نظمته الشركة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة "كاب أنتيب" التى تبعد بنحو 13 كيلومترا عن مدينة كان المطلة على ساحل الريفيرا.

وتواصل الشرطة الفرنسية البحث عن مرتكبى الحادث الذى يأتى بعد نحو أسبوع من سرقة خزينة كانت تحتوى على مجوهرات لدار "شوبار" العالمية وتبلغ قيمتها نحو 4. 1 مليون دولار من أحد فنادق مدينة كان بالقرب من قصر المهرجانات.

كما تقوم سلطات مدينة "كان" بتشديد الإجراءات الأمنية داخل قصر المهرجانات.

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