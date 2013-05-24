راديو "بص وطل" يحتفل بمرور عامين على إطلاقه ببيت السناري

كتب : ربيع ممدوح الجمعة 24-05-2013 00:11

بمناسبة مرور عامين على تأسيسه، يقيم راديو "بص وطل" حفلا ببيت السناري (بيت العلوم والثقافة والفنون) مساء اليوم.

يُحيي الحفل عدد من النجوم والفرق الغنائية، على رأسهم محمد عباس و"إيجيبتوس باند" ومحمد محسن وإسلام حسين، ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريما لعدد من الفنانين والشخصيات العامة من بينهم المطربة آمال ماهر، والشاعر سيد حجاب والإعلامية بثينة كامل والفنانة رجاء الجداوي وغيرهم.

يذكر أنه قد بدأ بث إذاعة "بص وطل" الإلكترونية في منتصف مايو 2011 ، وتطور أداؤها على مدار عامين، قدمت خلالهما عددا كبيرا من البرامج المسجلة والمباشرة على تنوع اتجاهاتها ما بين السياسية والترفيه والثقافة، فضلا عن مشاركتها في تغطية الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير.