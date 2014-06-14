بالفيديو والصور - فتح إسبانيا

حين ترى كاسياس منبطحا.. راموس يزحف.. بيكيه وسطه ينفك لنصفين.. شابي هرنانديز بائس.. فأنت بالتأكيد أمام حفلة على شرف إسبانيا، المهم ليس الإهانة.. بل أن من أهان بطل العالم هو هولندا، أمير الانتقام الذي فاز 5-1، وثأر لنهائي 2010.

إنها مباراة الافتتاح، فيها فان بيرسي طار.. روبن راوغ نصف لاعبي إسبانيا.. ستيفان دي فريي أكد أن شباب هولندا له مستقبل.. هذا الثلاثي كتب اسمه في سجلات كأس العالم.

خمسة أهداف مبهرة لهولندا، تحكي قصة لم يكن يتوقعها أحد.

قصة انتقام

الأهداف:

> شابي ألونسو - 27

> روبن فان بيرسي - 44

> آريين روبن - 53

> ستيفان دي فريي - 64

> روبن فان بيرسي - 72

> آريين روبن - 80

منتخب إسبانيا في 2010 فاز في نهائي كأس العالم على هولندا.. كاسياس كان عظيما ومنع آريين روبن نجم الطواحين البرتقالية من تحويل انفرادين لهدفين.

في 4 سنوات، منتخب إسبانيا ظل يتعملق ويكبر، فاز بالمونديال، ثم باليورو، وظل عدد نجوم اللاروخا ينمو لدرجة جلوس سيسك فابريجاس وخوان ماتا وسانتي كازورلا كبدلاء غير مستخدمين.

في المقابل هولندا ظل بريقها يخفت، نجومها يعتزلون، يكبرون.. في النهاية جاء لويس فان جال.

أستاذ تمنية المواهب الناشئة، عدل خطة هولندا إلى 3-5-2 وأضاف أسماء واعدة مثل بليند الظهير الأيسر الذي اكتسح إسبانيا.

الثأر

في بداية اللقاء، ويسلي شنايدر انفرد بمرمى إسبانيا وردها كاسياس ليعيد للأذهان مباراة 2010.

وزاد هذا الإحساس حين سجل شابي ألونسو هدفا للاروخا من ركلة جزاء حصل عليها دييجو كوستا مهاجم إسبانيا.

لكن هنا بدأ العمل البرتقالي.

في الدقيقة 45، تسلم فان بيرسي كرة طولية من بليند.. بليند استغل انهيار سيزار ازبليكويتا بدنيا وتركه مساحات كبيرة أمامه.

فان بيرسي طار، حرفيا، ثم سجل بالرأس هدفا بارع الجمال. وفي الشوط الثاني بدأت القصة تصطبغ تماما باللون البرتقالي.

هدف تلو الأخر.

روبن تسلم الكرة، راوغ بيكيه بطريقة مهينة لنجم "الواكا واكا".. ثم سجل في مرمى كاسياس.

أفضل لاعب: فان بيرسي

> أسوأ لاعب: شابي هرنانديز

> إحصائية المباراة:

> إسبانيا أول بطل عالم يستقبل 5 أهداف في جولة افتتاحية

كاسياس أخطأ في استلام كرة، طالت فالتقطها فان بيرسي وسجل من جديد.

روبن استلم الكرة، فركض وركض وركض، سبق سيرخيو راموس، ثم راوغه، وصل لكاسياس، فراوغه.. ثم رواغه من جديد، وسجل. خماسية انتقامية مهينة ورائعة.

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