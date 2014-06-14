تشييع جثمان الصحفي “عبد الله كمال” إلي مثواه الأخير بالقليوبية

قام المئات من أهالى قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بالقليوبية بتشييع جنازة الكاتب الصحفى عبدالله كمال الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة إثر إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة.

وخرجت الجنازة من مسجد الدرب متجهه إلى المقابر بمنطقة داير الناحية وسط دموع وحزن من أهالى القرية وأفراد عائلته الذين وصفوه بالمتواضع إذ كان يحضر معهم الأعياد والمناسبات ويرتدى جلباب الفلاحين البسطاء ويجلس بينهم دون تعالى أو كبرياء وكان باراً بوالدته وبعائلته التى كان لا يتوانى عن تقديم يد العون لهم .

يذكر أن “عبدالله كمال” يبلغ من العمر 49 عاماً ومتزوج ولدية أسرة مكونة من زوجته وابنتيه زينة وعالية وهو الشقيق الأكبر لإخوته وله شقيقين هما الزميلين إسلام كمال وعمرو كمال و3 شقيقات ووالده متوفى و أسرته مقيمة بأكملها بالقاهرة ماعدا والدته التى قررت الإقامة بمنزل العائلة لمتابعة أملاكهم ومصالحهم بالقرية.