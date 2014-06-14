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وزيرة التنمية والفرانكفونية الفرنسية تبدأ اليوم جولة تشمل مدغشقر وجزر القمر وموريشيوس

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وزيرة التنمية والفرانكفونية الفرنسية تبدأ اليوم جولة تشمل مدغشقر وجزر القمر وموريشيوس وزيرة التنمية والفرانكفونية الفرنسية تبدأ اليوم جولة تشمل مدغشقر وجزر القمر وموريشيوس

علم فرنسا

تبدأ أنيك جيراردين وزيرة الدولة الفرنسية لشئون التنمية والفرانكفونية بالخارجية الفرنسية اليوم جولة خارجية تستمر خمسة أيام تزور خلالها عددا من دول المحيط الهندى وتشمل كلا من مدغشقر وجزر القمر وموريشيوس.

وذكرت وزارة الخارجية والتنمية الدولية ـ فى بيان صحفى أمس الجمعة ـ أن الوزيرة ستجرى مباحثات خلال زيارتها الى مدغشقر مع الرئيس هيرى راجوانورينمابانينى ، كما ستشهد انطلاق المساعدات الفرنسية لمدغشقر من خلال التوقيع على خمس اتفاقيات تقوم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم مساعدات يبلغ اجماليها ٢٥ مليون يورو.

وأضافت أن هذه المساعدات تشمل قطاعات التعليم والصحة والتنمية الحضرية والتمويل المتناهى الصغر ، مشيرة الى أن الوزيرة الفرنسية ستقوم خلال زيارتها الى مدغشقر بتفقد بعض المشروعات الحضرية التى تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية ، كما تعقد اجتماعات مع الجالية الفرنسية بمدغشقر وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.

وخلال زيارتها الى جزر القمر ، من المقرر أن تجتمع الوزيرة الفرنسية مع الرئيس اكليلو دوانين وأمين عام الاتصالات جون كلود دو ليستراك لبحث التحضيرات الحالية لقمة رؤساء دول مفوضية المحيط الهندى المقررة فى السادس والعشرين من يوليو المقبل بمورينو ، اضافة الى آفاق مساعدات التنمية المقدمة الي جزر القمر.

وفى موريشيوس ـ وهي المحطة الأخيرة بجولتها ـ تلتقى الوزيرة الفرنسية مع رئيس الوزراء نافين رامجولام ، وتقوم بزيارة بعض المشروعات التى تدعمها فرنسا فى مجالى الطاقة والتعاون الجامعى الفرانكفونى.
> أ ش أ

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